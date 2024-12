Saint-Pierre : la cérémonie "identité retrouvée" pour les enfants de la Creuse a été organisée

Le samedi 14 décembre 2024, la cérémonie Identité retrouvée a été organisée. Il s'agit, selon la Région Réunion, "d'un moment fort en émotion" organisé par la Fédération des enfants déracinés des DROM (FEDD) au vieux domaine de la ravine des Cabris. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

L’histoire des enfants dits de la Creuse, ces 2 015 enfants réunionnais arrachés à leurs familles entre 1962 et 1984, symbolise une blessure profonde pour notre île. La Région Réunion se mobilise pour honorer leur mémoire, mais aussi pour promouvoir une prise de conscience collective. Ce devoir de mémoire s’inscrit également dans la volonté de défendre les droits des enfants d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Cette cérémonie a également été l’occasion de célébrer l’art et la culture à travers des expositions et des performances artistiques, témoignant de la résilience et de la richesse des talents réunionnais. La Région est et restera mobilisée pour honorer notre passé et pour défendre un avenir fondé sur le respect et la dignité de tous.

Frédéric Maillot, conseiller régional et député :" Malheureusement, l'histoire des enfants de la Creuse nous rappelle cruellement que l'exil fut à nouveau imposé à de nombreux.ses réunionnais.es par les autorités françaises. Certains enfants ont été contraints de changer de nom, tandis que d'autres ont été induits en erreur, pensant que leurs parents étaient décédés. Pour certains, il a fallu des décennies avant qu'ils ne puissent enfin retrouver et renouer avec leur famille, leurs parents, leurs frères et sœurs."

Il souligne "Ce sont les grandes victimes d'une politique discriminatoire qui les a privés de leur histoire. Au nom de la présidente Huguette Bello et de tous les élus régionaux, je tiens à vous assurer de notre engagement continu à vous soutenir, vous, ainsi que les victimes et leurs proches, dans la quête de vérité et de réparation."