Saint-Pierre : La Civis réalise des travaux de pose de canalisation

La Civis informe que des travaux de pose de canalisation d’adduction en eau potable ont débuté ce lundi 27 janvier 2025 à Saint-Pierre sur le chemin Condé Concession et le chemin la Salette pour une durée de six mois. La circulation sur le chemin Condé Concession, le chemin des Châtaigniers et la ligne des Bambous se fera par alternat pour les riverains. Des déviations seront également mises en place par le chemin Anda et le chemin Félix Baillif. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)