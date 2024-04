Saint-Pierre : la glisse et la musique à l’honneur au Urban Villaz festival

C'est un événement d'ampleur qui attend la ville de Saint-Pierre et les riders de La Réunion du 19 au 21 avril 2024. 20 artistes en concert sur trois jours, 12 riders internationaux dont un Réunionnais représenté… De quoi mettre l'art de la glisse et de la musique à l'honneur pour cette toute première édition. Un festival qui aura lieu sur le site de la Ravine Blanche (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Cet événement est issue de la collaboration entre les associations Asphaltes - qui développe le sport urbain à La Réunion - et Mass K - spécialisé dans l'organisation d'événements festifs.

"C'est la fusion entre les compétitions de sport, l'esprit festif et une programmation musicale et métissée", indiquent les organisateurs.

- Des épreuves de sport urbain -

Le skatepark de Saint-Pierre sera le théâtre des épreuves de sport urbain avec des compétitions et des démonstrations le samedi et le dimanche de 9 heures à 18 heures. Skate, roller, BMX, trottinette… il y en a pour tous les styles.

Plusieurs riders reconnus de la scène internationale seront là. Il y aura entre autre Lucas Di Meglio, champion du monde de trottinette freestyle en 2023, Julien Cudot, triple champion de roller freestyle et surtout Lawrence Ravail, décrit comme "l'enfant prodige de La Réunion" et champion du monde en 2023 et 2021.

- Et de la musique pour tous -

Les épreuves se termineront par des concerts gratuits.

L'espace Salahin situé sur le front de mer de la Ravine Blanche à Saint-Pierre accueillera lui le cœur culture le vendredi et samedi soir de 17 heures à 2 heures.

Deux scènes seront séparées par un village central regroupant des stands d'associations, de restauration et de vente de boissons mais également des jeux en libre accès et des espaces de détente.

Artistes locaux et internationaux seront de la partie.





