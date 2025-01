Saint-Pierre : la police municipale interpelle un homme armé à la gare routière

Ce jeudi 23 janvier 2025, vers 18h, la police municipale de Saint-Pierre a procédé à l'arrestation d'un individu ayant pris le bus muni d'un couteau d'une trentaine de centimètres. L'individu a pu être identifié et interpellé à la gare routière de la commune. Il n'a pas opposé de résistance et a été conduit au poste de Police. "On ne plaisante pas avec la sécurité", écrit le maire dans un communiqué que nous publions ci-dessous. (Photo police municipale , photo sly/www.imazpress.com)

Prévenue que cet individu était sorti du bus au niveau de la Poste au centre ville, la Police Municipale a immédiatement lancé ses patrouilles pédestres sur ce secteur.



La personne, identifiée par le biais de nos caméras installés en ville (300 caméras fonctionnelles) a été retrouvée du côté de la Gare Routière de Saint-Pierre, portant toujours son arme blanche.

L'homme a été interpellé rapidement et sans résistance pour être conduit, par nos services, à la Police Nationale pour poursuite de la procédure.

Plus que jamais, à l'heure où la délinquance s'installe dans certains quartiers de la Réunion avec les faits divers que nous connaissons, et que le préfet écrit aux familles de ces individus, le maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine , assure que les 65 policiers municipaux de la ville, dirigés par Bernard Mussard, ont renforcé la surveillance sur de très nombreux secteurs.

Ils patrouillent en voiture, à pieds, avec la mission de conserver l'ordre public de jour comme de nuit.

"On ne plaisante pas avec la sécurité" conclut le maire, "les impôts de nos citoyens servent notamment à cela".