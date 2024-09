Saint-Pierre : un scrutin pour élire Miss et Mister senior 2024

L'élection de Miss et Mister senior Saint-Pierre 2024 a lieu ce mercredi 25 septembre 2024 dans la salle du Conseil Municipal de Saint-Pierre. Cette élection entre dans le cadre des actions et animations de la Semaine bleue qui se tiendra du lundi 30 septembre 2024 au vendredi 4 octobre. Dédiée aux seniors, la semaine bleue proposent des manifestations et des actions diverses sur tout le territoire national afin d'informer et de débattre autour des sujets de la vieillesse et du vieillissement,. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo www.imazpress.com)

- Les actions du CCAS de Saint-Pierre pour la Semaine Bleue -

Durant la période du 30 septembre au 06 octobre, le CCAS met en place, avec les partenaires, différentes actions sur le territoire communal : marche bleue intergénérationnelle, activités en résidences séniors, élection de miss et mister Sénior et une grande manifestation le 1er octobre sur les jardins de la plage.

- Le programme -

- lundi 30 septembre : Petit-déjeuner partage pour la présentation de la semaine bleue (marche bleue inter-résidence, intergénérationnelle ) de 13h30 à 17h à la salle du conseil municipal de Saint-Pierre

- mardi 1er octobre: Journée phare de la semaine bleue (exposition des réalisations, exposition photos, divers spectacles des résidents, mini olympiade, défilé dans les rues de Saint-Pierre, célébration des centenaires ) de 8h à 12h et de 9h30 à 11h, pour "Bal la poussière" ce sera de 13h30 à 16h30 aux jardins de la plage - Forum du casino

Le programme du mardi dans le détrail

7h00 : Accueil des équipes, préparation des stands et petit déjeuner

8h30 : Accueil du public

De 9h00 à 12h00 : Ateliers divers, expositions photos, stands d'informations et spectacles de danses (animatrice et séniors), mini olympiade (mini jeux de basket, chamboule-tout, golf, jeu d'adresse), coiffure, relaxation, massage des mains et pose de vernis

9h30 : Arrivée de la Miss Réunion 2024 (Marine Futol) et miss et mister Sénior Saint- Pierre 2024

10h30 : Discours des officiels

11h15 : Célébrations des centenaires (à confirmer)

12h00 à 13h30 : Pause déjeuner

13h30 à 16h30 : Bal la poussière

17h00 : Fin de la journée

- mercredi 2 octobre : Pique-nique partage inter-résidence de 08h à 16h à l'aire de pique-nique de Grand-Bois

- jeudi 10 octobre : Divers animation au sein des résidences de 08h à 16h aux résidences le Tournesol (Rue du Four à Chaux ), Mondéo (Saint-Pierre, centre ville ), Moza et Fleur de Jade (Avenue Luc Donat), le Lavoir ( Centre-ville rue Presbytère ), les Oliviers (Bois-d'Olives, Chemin Balzamine), les Charlottes (Impasse du Gui Mont-Vert )

- vendredi 4 octobre: Brunch partage ou riz chauffé de 8h30 à 11h30 aux résidences le Tournesol (Rue du Four à Chaux ), Mondéo (Saint-Pierre, centre ville ), Moza et Fleur de Jade (Avenue Luc Donat), le Lavoir (Centre-ville, rue Presbytère ), les Oliviers (Bois-d'Olives, Chemin Balzamine), les Charlottes (Impasse du Gui Mont-Vert )