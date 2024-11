Le mercredi 30 octobre 2024, le Département a lancé l'appel à projet espace "boutique et café" à Saint-Pierre au centre multiculturel "Le Sud". Le Département recherche un projet de qualité pour compléter l'offre du centre culturel. Le projet s'inscrira en cohérence avec les valeurs et les missions du centre culturel. Les candidatures seront à envoyer par mail et se clôtureront le lundi 16 décembre 2024 à partir de 15h. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)