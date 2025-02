Saint-Pierre : lancement du prix littéraire "Athéna 2025"

Dans le cadre de la 7ᵉ édition du salon du livre ATHÉNA, la ville de Saint-Pierre annonce le lancement du prix littéraire ATHENA 2025, une initiative visant à reconnaître et promouvoir la créativité et l’excellence dans le domaine de la littérature. La date limite des dépôts de candidature est fixée au lundi 7 avril 2025 et la remise des prix, elle, se fera le mercredi 8 octobre 2025. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Ce prix est ouvert aux romans en français ou traduits en français, publiés à compte d’auteur ou à compte d’éditeur parus entre le 1ᵉʳ février 2023 et le 31 mars 2025.

Il est ouvert à toute personne physique de 16 ans ou plus au 1ᵉʳ janvier de l’année en cours. Les œuvres seront évaluées par un jury composé de membres institutionnels et de professionnels du livre et de la lecture.

- Candidatures -

Les éditeurs ou auteurs peuvent consulter le règlement complet et trouver le formulaire de candidature sur ce site

Les candidats devront envoyer le ou les romans, accompagnés du formulaire de candidature rempli et signé, à la Médiathèque de Saint-Pierre, ruelle du Collège Arthur, accompagné des mentions suivantes :

-BP 396

-97458 Saint-Pierre cedex

-Mention : PRIX ATHENA 2025

À noter que les envois doivent être effectués par voie postale en recommandé avec accusé de réception.