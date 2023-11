Des productions du monde entier au Festival du film court de Saint-Pierre

Le 8ème Festival du film court de Saint-Pierre se déroulera du 25 novembre au 2 décembre 2023. Une cinquantaine de productions du monde entier seront en compétition pour un prix du public. L'évènement se tiendra aux cinémas Moulin à café et Fangourin mais aussi à l'Etang-Salé au Théâtre des Sables et au stade Gilbert Delgard pour une séance plein air. Nous publions le communiqué des organisateurs ci-dessous.

Cette année le parrain du festival est l’acteur Smaïn. Après avoir débuté dans l’émission culte "Le petit théâtre de Bouvard" et fais partie de la création de la troupe "Les Inconnus", il a mené une carrière solo sur les planches. Certains de ses one man show reste des sommets de l’humour comme "A star is Beur" et "T’en veux".

Au cinéma il a joué aux côtés de Josiane Balasko dans "La smala", Pierre Richard dans "On peut toujours rêver". Il a été dirigé par Gérard Oury dans "Le Schpountz".

A la télévision il a joué dans la série "Commissaire Bastille". Depuis le 15 Novembre il est à l’affiche de "Le petit blond de la casbah" d’Alexandre Arcady.

La séance d’ouverture du festival est une séance en plein air gratuite. Elle proposera 1h45 de comédie le samedi 25 novembre à 20h30 à Lespas du Moulin à café à La Ravine des Cabris.

Une deuxième séance en plein air gratuite avec des films courts «PIXAR» se déroulera le vendredi 1er décembre à 19h30 au Stade Michel Delgard à Etang-Salé.

Le prix des places du festival est très attractif pour du cinéma. Avec des séances gratuites à 2€, 4€ et 6€.

Un pass à 25€ pour la diffusion des 50 films de compétitions soit 9 séances est proposé au cinéma Moulin à Café.

Durant le festival vous pourrez rencontrer l’acteur Smaïn, le producteur Michel Proenca, les réalisateurs Jonathan Darona, Aurélie Filain, Virasanh Chanthapanya, Benjamin Guéniot…

Nous diffuserons la sélection du Mobile Film Festival Africa soit 54 films de 21 pays. Et à l’issue de la séance sera annoncé le lancement du concours "Mobile Film Court La Réunion". Un concours de réalisation de films courts de trois minutes maximum à l’aide d’un smartphone destiné aux 15-25 ans.

Des cadeaux seront offerts aux 15/25 ans lors de la séance avec des abonnements à des plates formes audiovisuel.

Afin d’aider les jeunes durant l’année des cessions de formation seront organisés tout au long de l’année.

Au programme une cinquantaine de films en compétition pour un Prix du Public. Des productions venant de France, Iran, Inde, Canada, Suisse, Belgique, Liban, Australie, Chine, Chile, Portugal, USA, Royaume-Uni et 3 films réunionnais.

Des programmes thématiques :

• New-York I love you de Mira Nair, Natalie Portman, Fatih Akin, Yvan Attal, Avec Bradley Cooper, Natalie Portman, Christina Ricci, Robin Wright Penn, Orlando Bloom, Andy Garcia, ...

NEW YORK, I LOVE YOU nous mène à travers une foule d’émotions, de rencontres et de sentiments qui dessinent un vibrant hommage à la vie et au plus fort de ce qui nous lie tous.

• Talents ADAMI 2021

5 films réalisés à la Réunion avec les talents ADAMI 2021

• 7 Jours à La Havane de de Benicio Del Toro, Pablo Trapero, Elia Suleiman, Julio Medem, Gaspard Noé, Laurent Cantet…

Le film offre un regard instantané de la ville à travers un film de cinéma composé de 7 cha- pitres, réalisés par 7 réalisateurs internationaux.

• TOKYO ! de Michel Gondry, Leos Carax, Bong Joon Ho

3 films courts réalisés par trois cinéastes mythiques tournés dans la ville de "Lost in translation".

• A NIGHT ON EARTH de Jim Jarmusch, Avec Winona Ryder, Gena Rowlands, Rosie Perez, Isaac de Bankolé, Béatrice Dalle, Roberto Benigni

5 histoires de taxis se déroulant simultanément dans 5 villes du monde, à Los Angeles, à New York, à Paris, à Rome et à Hel- sinki.

• LES FEMMES PREFERENT EN RIRE de Marie Mandy

Neuf femmes humoristes et diablement féministes avec un humour engagé, épinglent notre société machiste.

• LA REVOLTE DES FEMMES DE CHAMBRE de Thibault Férié

Un documentaire sur la révolte des femmes de chambres d’un hôtel parisien face au groupe "Accord". Par la suite l’une des femmes de ménages deviendra députée.

• CHAMBRE 999 de Lubna Playoust

Un documentaire sur le cinéma avec une question posée à 30 cinéastes : Le cinéma est-il un langage en train de se perdre, un art qui va mourir ?

• CINE PETIT DEJ

Programme de dessins animés suivi d’un petit déjeuner offert.

• SEANCE DE CLOTURE

Séance gratuite en présence de Smaïn qui présentera 3 films

Plus d'informations sur : www.festivaldufilmcourt.re