Saint-Pierre : le festival Jap'animés prêt à accueillir son public

Le samedi 29 avril 2023, la ville de Saint-Pierre accueille le festival dédié aux Mangas "Jap'animés". Il aura lieu de 10h à 22h à l'espace Moulin à Café de la Ravine des Cabris. L'entrée y sera gratuite. Au programme : projection de films d'animation, rétro gaming, conférence, exposition et dédicaces.

Les passionné.e.s de Mangas et d'Animés trouveront de quoi s'occuper samedi 29 avril prochain à Saint-Pierre avec le festival Jap'animés. Diverses animations sont prévus par une multitude d'exposants, de 10h à 22h.

- Projections de films -

- 10h30 : "Okko et les fantômes"

- 14h00 : "Your Name"

- 18h00 : "Détective Conan : la fiancée de Shibuya"

- 20h00 : "Memories"

- Retro Gaming -

L'idée est de faire découvrir d'anciens jeux vidéo que les moins de 20 ans ne connaissent peut-être pas. L’intérêt également est de faire redécouvrir aux parents les jeux auxquels ils jouaient étant jeunes.

- Fresque collective par Fabrice Urbatro -

Fabrice Urbatro est un graphiste et auteur de bande dessinée français né en 1978. Originaire de l’île de La Réunion, où il vit, il est l’auteur d’une série en 3 tomes intitulée Nèfsèt Kat qui traite du retour au pays d’une jeune Réunionnaise confrontée aux mutations de la société réunionnaise sur fond de combats de moringue. Le quatrième volet est en route.

- Maquillage par Ingrid, alias Yume, make-up artist -

"J'ai fondé Visual Run webzine basé sur le J-Rock (rock japonais) et le Visual Kei (mouvement musical japonais, caractérisé par le port de différents niveaux de maquillage, des vêtements élaborés).

Après avoir fait deux années d’études en japonais à l’université de Bordeaux, j’ai par la suite continué dans le milieu de l’esthétique. Certifiée make-up artist en 2022, je me suis spécialisée dans le domaine artistique en m’ouvrant à d’autres genres comme le maquillage de stars ou encore d'horreur.

Aujourd'hui je réalise des maquillages simples au plus sophistiqués selon les demandes. Ma spécialité reste tout de même le style japonais avec ses nombreux genres comme le Harajuku, Gyaru, Lolita, VKei, Kawaii, Oshare Kei."

- Conférence -

L’association Konnichiwa 974 organise une conférence à 17h intitulé "à la découverte du monde des Mangas". Konnichiwa 974 a pour but de promouvoir, valoriser et diffuser la culture asiatique, geek, otaku et imaginaire sur l'île de la Réunion. Elle le fait principalement et de façon hebdomadaire par le biais de l’émission "Konnichiwa".

- Arts Japonais -

Véritable passionné par les arts traditionnels japonais, Ukiyo-e et Sumi-e, Dark Cherry vous propose une initiation à l’art Sumi-e. Découvrez à la fois la simplicité et la complexité de cet art, à travers les techniques de pinceaux et d’encres sur feuilles de riz.

- Isdrawing -

"Je suis Laëtitia animatrice de dessin manga. J'aime dessiner des mangas, mais aussi des automobiles et des personnages de comics. Mes ateliers sont l'occasion de partager ma passion du manga avec les dessinateurs mais aussi d'apprendre à utiliser du matériel de professionnel, comme les feutres à alcool."

- Expositions -

Figurines 974 :"Arrivé à la réunion il y a 6 ans je fus surpris de ne pas voir de page dédiée à la collection de figurines, car je voyais beaucoup de collectionneurs réunionnais sur des sites de Métropole. La création de l'association figurine passion 974 a été faite dans le but de pouvoir réaliser nos propres événements notamment dans le sud de l'île, avec l’objectif de réaliser un évènement geek l'an prochain dans le sud."

Otaku : Cest une toute petite entreprise réunionnaise qui voit le jour au mois d’août de l’année 2022. C’est un Concept Store Japonais On Line. L’objectif est de répondre aux besoins des passionnés du Japon ! Sous forme de boutique en ligne uniquement et à la Réunion, les Otakus et admiratifs de la culture nippone, seront servis !

Soucieux de répondre aux besoins, sur www.otaku.re on retrouvera plusieurs catégories de produits : des articles de l’art de la table, du textile, des produits Kawaii, des articles d'ordre culturel nippon et bien évidemment, une masse de livres, de l'alimentaire japonais en plus des articles de vos Mangas préférés.

- Stands de dédicace -

Kevin Payet, alias Fenix est né à Saint Benoît. Passionné par les mangas (notamment Akira), il décide de devenir auteur de BD. Des Bulles dans l’Océan lui propose un contrat après plusieurs propositions.

Il est l'auteur de Géko : "Sur lîle de la Réunion, une ancienne légende oubliée de tous est sur le point de ressurgir. Dans l’ombre de

la civilisation, les gardiens de ces terres se préparent à la bataille. Leur seul espoir : un jeune garçon transformé en lézard.

Jo Eth se met à la BD en découvrant les comics et les mangas. Après avoir travaillé comme agriculteur il part en métropole et publie son premier manga Eden Garden. Il fait de l’anmiation 3D pendant dix ans et revient à la Réunion. Il publie sur Mangadraft et Trail Freedom (4 tomes) avec Bulles dans l’Océan :

"Théo, jeune homme aimant les aventures tombe au hasard d’une balade sur une jeune fille dont la famille est naturiste. Il découvre

un monde pour lui inconnu qu’il finit par adopter. Un album décomplexant et réussi."