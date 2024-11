Saint-Pierre : le festival konnection international de hip-hop bat son plein

Du lundi 25 novembre 2024 au dimanche 1er décembre 2024, se déroulera le festival konnection international de hip-hop à Saint-Pierre. (Photo : www.imazpress.com)

- Au programme -

Le lundi 25 novembre 2024 : Table ronde de 14h à 16 h (gratuit), expositions à l'hôtel le terre sainte (gratuit), des ateliers de danse école de 13h à 14 h 30 (gratuit)

Le mardi 26 novembre 2024 : Expositions à l'hôtel le terre sainte (gratuit) et tirage au sort des différents battles

Le mercredi 27 novembre 2024 : Expositions à l'hôtel Le Terre-Sainte (gratuit), cypher de 14h à 16h à Terre-Sainte (gratuit), workshop Breaking de 16h à 18h à partir de 10 euros, soirée beer pong de 19h à 23h et slam skate bar

Le jeudi 28 novembre 2024 : Expositions à l'hôtel le terre sainte (gratuit), performance graffiti à 11h à l'hôtel le terre sainte (gratuit), soirée sneakers de 18h à 22 h (gratuit) sur invitation

Le vendredi 29 novembre 2024 : Expositions à l'hôtel le terre sainte (gratuit), soirée rap de 17h à 23h, slam skate bar à partir de cinq euros, soirée battle (LCB Ol/ Seven To Smock International/ Break Wake Up Ol) de 17h à 22h au theâtre Lucet Langenier (gratuit)

Le samedi 30 novembre 2024 : Jam Graffiti de 11h à 17h à Terre Sainte (gratuit), battle (Kid/ Hip-Hop Wake Up 01) de 10h à 16h au gymnase Nelson Mandela (Gratuit)

Le dimanche 1er décembre 2024 : Battle (Uk Inter/ Afro Wake Up 01) de 10h à 16h au gymnase Nelson Mandela (gratuit), soirée de clôture de 19h30 à 3h au Five à partir de huit euros