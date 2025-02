Saint-Pierre : le préfet à la découverte des projets de la "capitale du sud"

Ce jeudi 6 février 2025, Patrice Latron, le Préfet de La Réunion était en visite à Saint-Pierre, dans le cadre de son tour des communes de l'île. L'occasion, selon la mairie, de prendre connaissance des "projets à venir et de ceux sortis de terre récemment". C’est le cas, dans le quartier de la Ravine des Cabris, du complexe sportif Axel Ablancourt, constitué de deux gymnases bioclimatiques, de patios et taillé pour des compétitions et le monde associatif sportif. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)