Saint-Pierre : les artistes Krisy et Alaza en concert au Kerveguen

Ce vendredi 27 septembre 2024, le Kerveguen de Saint-Pierre accueille les artistes Krisy et Alaza pour un concert. À 21h00, l'artiste réunionnais Alaza se produira en première partie avant de laisser place à Krisy, artiste belge. Le tarif réduit est à 12 euros (réservé aux étudiants, PMR et personnes sans-emploi) et le tarif plein est de 20 euros. Nous publions le programme ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Au programme du 27 septembre à 21h00 :

- Alaza

Rap / Dancehall | La Réunion

Avec un premier album «Caniculaire» sortie fin 2022 qui a fait sensation, plus de 3M de streams sur les plateformes, Alaza s’impose comme un artiste incontournable de la scène Rap dancehall locale actuelle. Après avoir fait la 1ère Partie de NISKA à l’occasion de la sortie de son album et celle de Caballero & JeanJass ou encore Booba, il a été programmé, en 2023, au Festival Francofolies de la Réunion, où il a reçu un accueil chaleureux du public. Alaza poursuit son ascension. Récemment il a sorti son dernier single intitulé «Infernal».

Artiste engagé qui repousse les limites créatives et artistiques à chaque nouvelle sortie, Azala fait partie de la nouvelle génération à suivre...

- Krisy

Rap | Belgique

Beatmaker, ingénieur du son, réalisateur, producteur mais surtout rappeur, Krisy aka De La Fuentes débarque de Belgique, sa valise pleine de talents. Il fait partie de ces artistes curieux, aux multiples casquettes qui se nourrissent d’influences protéiformes. Après avoir offert ses compétences à plusieurs artistes comme Damso ou Hamza, il lance sa carrière solo en 2010. Une série de mixtapes et trois EP plus tard, c’est en 2023 qu’il publie enfin l’album tant attendu Euphoria. Ce dernier contient le titre Bounce sorti 3 ans plus tôt sur Youtube chez Colors, qui rentabilise aujourd’hui plus de 2 millions de vues. Sur cet album, il collabore avec Alpha Wann, Lous & the Yakuzas et même Marc Lavoine. Krisy ne se met pas de barrière, sa musique pulse aux rythmes de ses mots justes et empreints de sincérité. L’artiste bruxellois aux origines congolaises a su transformer l’essai en euphoria, êtes-vous prêt·e·s pour le match ?

L'entrée est de 12 euros en tarif réduit et 20 euros en tarif plein.