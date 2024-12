Saint-Pierre : les élèves réalisent un court métrage de A à Z

Ce vendredi 13 décembre 2024, les élèves de l'école élémentaire Raphaël Barquissau, du collège Paul Hermann et du lycée Jean Joly ont pu visionner leur production au cinéma Moulin à Café de la Ravine des Cabris à Saint-Pierre. Une restitution du court métrage a aussi été faite en plein air. Ce projet "réaliser un film de A à Z" en trois mois a pu se faire grâce à l'accompagnement de Carine May et Hakim Zouhani, réalisateurs du film "la cour des miracles". Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Ce travail est une occasion pour les jeunes de découvrir et questionner les images et la mise en scène à travers la pratique, d’échanger avec les cinéastes, d’écrire un scénario etc...

Comment l’histoire a débuté ?

L'année dernière, les deux réalisateurs ont participé à l'ouverture du Festival Ecran Jeunes 2023.

Ils en ont profité pour aller à la rencontre des collégiens de Paul Hermann dans le cadre du projet Zardin la Kour.

Les actions menées étaient en cohérence parfaite avec l'histoire du film "la cour des miracles" : école du dehors, école verte, pédagogies innovantes. La suite a donc été une évidence.

Carine May et Hakim Zouhani sont revenus depuis mi-octobre 2024 pour un authentique partage d’expérience.

60 heures d’accompagnement plus tard, trois courts métrages ont vu le jour.