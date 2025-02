Saint-Pierre : les programmations annoncées pour les festivités à venir

La ville de Saint-Pierre annonce plusieurs évènements à venir de février à mars 2025. Au programme : conférence sur la canne à sucre le mercredi 12 février, fête des lanternes du 15 au 16 février 2025, animation pour la Saint-Valentin les 13, 14 et 15 février 2025 et exposition du 4 février au 30 mars 2025. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

L’amour sera à l’honneur dans le centre-ville de Saint-Pierre. Ce 14 février 2025, une distribution de roses sera faite au cœur du centre-ville à partir de 14 h 30. La ville de Saint-Pierre a mis en place des placettes instagramables pour immortaliser ce moment magique en photo dans le jardin de la poste et devant le jardin de la mairie.

- Célébration de la fête des lanternes -

Ce week-end se déroulera aux Jardins de la plage.

Au programme :

Le samedi 15 février 2025 :

De 14 h 30 à 18 h : danses, animations musicales et chants au collège de Terre Sainte, service culturel mairie de Saint-Pierre.

- À 18 h : variétés de musiques chinoises avec Marie-France et philippe.

- À 19 h : animations avec les passionnés des Shadows.

Le dimanche 16 février 2025 :

- À 9 h 30 : ouverture du village Danse du lion (Qi Lin)

- 10 h : Inauguration

- 10 h 30 : Danses traditionnelles chinoises (AROC)

- 11 h : Qi Gong (Long Shan)

- 11 h 30 : Chansons chinoises à l'institut Confucius de La Réunion.

- 11 h 45 : Danse du Dragon (Qi Lin)

- 13 h 30 : Wu shu (parenthèse Club)

- 13 h 45 : Danses traditionnelles chinoises (Parenthère Club)

- 14 h : Dragon volant (Qi Lin)

- 14 h 30 : Danses traditionnelles chinoises (Huang Shan) et kung fu (ABCC)

- 15 h 30 : Tambours de Shanxi (Qi Lin)

- 16 h : Tai Chi ( Wudang)

- 16 h 30 : danse du lion (Ping Sheng)

- 17 h : Danse en ligne (Panthères club)

- 17 h 30 : animations Corée (Kimchi run)

- 18 h : Danse du dragon (Ping Sheng)

- 18 h 30 : Danses chinoises (Dan et Co)

- Exposition sur le thème « Mounes des Hauts , Mounes des Bas » -

Réalisé par l'artiste Sandrine Scher, cet évènement se déroulera à la galerie la Gare à Saint-Pierre, située sur le front de mer au 17 bd Hubert Delisle.

"Cette Réunionnaise originaire des hauts , vivant sur Saint-Pierre aujourd’hui, a débuté son travail artistique depuis ses études à Strasbourg, après un bac en arts appliqués à Terre Sainte. Elle sculpte depuis plus de vingt ans et peint à l’huile depuis sept ans. Venez découvrir ses statuettes qu'elle a baptisées "les mounes", mais aussi des encres aquarelles, des croquis, de la photographie, des vidéos aussi…" selon le post de Saint-Pierre

"Mes Mounes sont promenées dans les paysages de la Réunion dans une dimension empirique. Je les photographie, identifie une histoire qui se déroule et qui donne lieu parfois à une interprétation à la peinture. Chacun de mes Mounes est la représentation d’une personne rencontrée, côtoyée dans ma vie insulaire ou encore d’une émotion face à une interaction… ils sont les habitants de notre île !" explique t-elle.

- Conférence sur la canne à sucre -

Cette conférence se déroulera au centre culturel d'art "Le Sud Réunion des cultures" , au 60 rue Victor le Vigoureux.

La ville de Saint-Pierre invite à profiter des expositions permanentes "incroyables" selon Saint-Pierre, de ce centre qui a ouvert à Saint-Pierre en fin d'année dernière et qui accueille sa première conférence à 18 h par Philip Antier, et les amis de l'université sur le thème : une brève histoire du sucre dans le monde et sur l'île, le savoir-faire technique et humain à la Réunion, l'industrie sucrière aujourd'hui, les enjeux et défis pour la Réunion.

Le conférencier Philip Antier est docteur en microbiologie industrielle. Coopérant au Mexique, il est responsable de 89 à 91 du laboratoire franco-mexicain de fermentation en milieu solide à l'université autonome de Mexico.

Ingénieur de production puis chef de production à la sucrerie Bourbon de 93 à 97 et directeur technique du groupe Somdia en Afrique centrale jusqu'en 2006. Directeur technique Amérique pour ED et F MAN de 2006 à 2018, puis spécialisé dans des procédés de raffinage du sucre avec plusieurs mises en service et audits de raffineries en Amérique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe centrale.

Depuis 2020, il continue de donner son support technique aux sociétés d'ingénierie sucrière et aux groupes sucriers au travers de sa société Galabe Lda au Portugal.