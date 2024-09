Saint-Pierre : "Micro-Folies", un musée numérique pour rendre la culture accessible à tous

Ce jeudi 19 septembre 2024 à Saint-Pierre, sur le site du Moulin à Café à la Ravine des Cabris, la commune dévoile son dispositif Micro Folies. Soutenu par l’État, supervisé par le Ministère la Culture le dispositif Micro-Folie consiste à intégrer un musée numérique au cœur d’un équipement déjà existant. Véritable plateforme culturelle de proximité, le réseau Micro-Folie permet de rendre la culture accessible à tous en réunissant plusieurs milliers de chefs-d’œuvre de nombreuses institutions et musées régionaux, nationaux et internationaux (Photos : sly.www.imazpress.com)

Une Micro-Folie est un espace modulable offrant un accès ludique aux œuvres des plus grands musées nationaux grâce au Musée numérique, cœur du dispositif, qui présente plus de 3.200 œuvres numérisées, issues du réseau de 205 établissements culturels partenaires qu’ils soient nationaux, régionaux et internationaux.

La Micro-Folie propose également des activités complémentaires au Musée numérique, comme un FabLab, un espace de Réalité Virtuelle, une scène ou un Café Folie (café, bibliothèque, ludothèque).

"Ce dispositif a la capacité de projeter au plus près des habitants ce dispositif dans les quartiers ou dans n'importe quel cadre excentré", explique Nicolas Stojcic, conseiller éducation artistique et culturel à la Direction des affaires culturelles (DAC) de La Réunion.

Pour les années à venir, "ce dispositif permettra également d'accéder à des milliers de chefs-d'oeuvre de La Réunion". "Dès 2026 nous intègrerons des oeuvres des artistes de La Réunion" ajoute-t-il.

Dans un avenir proche, "l'idée est de constituer un réseau de Micro-Folies à La Réunion", précise Nicolas Stojcic.

À La Réunion, pour le moment il existe une seule Micro-Folies fixe à La Possession. D'autres projets sont également en cours comme à la Cité des Arts de Saint-Denis, Saint-André, Saint-Benoît, Petite-Île, Saint-Paul ou encore Le Port.

