Saint-Pierre : un nouveau poste de police municipale au cœur de Ravine Blanche

Ce mercredi 20 novembre 2024, c'est en grande pompe que la ville de Saint-Pierre a inauguré le nouveau poste de police municipale de la commune, situé dans le quartier prioritaire de la Ravine Blanche. Au total, ce sont plus de 50 agents qui composent la brigade de police municipale de la capitale du sud de La Réunion pour un effectif total d'environ 80 personnes en tout, civils compris (Photos : sly/www.imazpress.com)

Alors les signalements pour incivilités augmentent et que les agressions se multiplient, il était nécessaire pour la ville de mettre en place ce service de proximité.

"Nous avions une volonté de se rapprocher de ce quartier prioritaire pour faire de la proximité, de la prévention et avoir du résultat", souligne Bernard Mussard, responsable de la municipale de Saint-Pierre.

Si les "missions ne vont pas changer", le chef de la police municipale explique que "l'on va accentuer là où l'on est".

Les travaux du nouveau bureau de la police municipale se sont achevés en juillet 2023, pour un coût total de 217.331 euros.

- Des agents de police plus proches des habitants -

Avec plus de 84.000 habitants, il était "nécessaire que dans un quartier réhabilité, la police s'installe", exprime le maire de la commune, Michel Fontaine.

Une arrivée d'ores et déjà remarquée et adoptée. Les agents constatent que le signalement des incivilités se font de moins en moins par téléphone au profit du déplacement des résidents dans les bureaux de la police municipale.

Pour accentuer sur la sécurité, la commune "va aller plus dans les quartiers et améliorer l'éclairage public", indique le maire. "Si on voit l'uniforme circuler, ça fait chuter de façon importante la délinquance", note Michel Fontaine.

Prochain projet, trouver un bâtiment plus grand pour le Centre de supervision urbain (CSU).

- Des policiers largement déployés à Saint-Pierre -

"Saint-Pierre est une ville qui accueille du monde le week-end et accueille de nombreuses manifestations", ajoute Michel Fontaine.

Les patrouilles sont présentes en journée toute la semaine sur une large plage horaire ainsi que les nuits des fins de semaine du jeudi au dimanche. La brigade de jour travaille de 7h00 à 19h00 du lundi au dimanche.

Ces agents font de la surveillance générale et tout ce qui incombe au pouvoir de police du maire : prévention de la délinquance, respect des arrêtés municipaux, assistance, sécurité routière...

De plus, une équipe enquête environnement sillonne les rues et en collaboration avec d’autres services spécialisés relève les indices sur les dépôts sauvages, déchets, gère les véhicules hors d’usages et les épaves, elle contrôle également des nuisances sonores.

Un groupe en VTT arpente le centre-ville et le littoral de Pierrefonds à Grand-Bois. Ses missions sont principalement la proximité et la sécurisation.

La brigade de nuit travaille de 19h à 6h30 les jeudis, vendredis, samedis et veilles de jours fériés.

