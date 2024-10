C'est enfin les vacances scolaires d'octobre pour les marmailles de toute l'île. À cette occasion la ville de Saint-Pierre fait part de son programme de vacances pour tout le mois d'octobre pour les marmailles et les plus grands dans les différentes médiathèques de la commune. Une manière de passer des vacances attractives et ludiques. Nous publions le post ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)