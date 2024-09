Saint-Pierre participe à la première édition "ansamb alon mèt prop"

Le vendredi 20 septembre 2024, depuis le front de mer, jusqu'au centre ville en passant par la Ravine Blanche et Casabona, le conseil municipal de Saint-Pierre et le conseil municipal des enfants lancent leur première opération de CleanUp. Cela dans une démarche d'action citoyenne en mobilisant les élèves et parents d'élèves saint-pierrois, accompagnés des agents de la collectivité qui s'engagent à effectuer un mouvement écologique. Cette mobilisation vise à sensibiliser petits et grands sur les bons gestes pour protéger et préserver la ville de Saint-Pierre. Nous publions le post ci-dessous (Photo: www.imazpress.com )