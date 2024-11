Saint-Pierre : présentation du spectacle "en bateau où la position confortable du héros vous est refusée"

Ce vendredi 8 novembre 2024, le théâtre Lucet Langenier à Saint-Pierre présente son spectacle "en bateau ou la position confortable du héros vous est refusée". Une aventure multiple où les personnages se livrent tour à tour, multipliant les mensonges comme en toute vérité. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Théâtre Lucet Langenier )

Le théâtre Lucet Langenier présente le vendredi 8 novembre à 20h une création de la cie Les Déboussolé.e.s : "En bateau où la position confortable du héros vous est refusée".

Tarif Plein : 16€

Tarif Réduit :10 €

Le Théâtre jamais ne cessera de se réinventer. En voici la probante démonstration. Le titre « En Bateau » nous embarque dans une aventure multiple, une parenthèse d’enquête déraisonnable où se croisent et se heurtent les hasards de tous les possibles.

Un crime a été commis, particulièrement sanglant. Qui est le coupable ? Et pour quel mobile ? La scène renvoie à bien des suspicions contraires, toujours incertaines.

Et les cartes se rebattent, elles sont redistribuées, encore et encore. Le plateau s’ouvre en laboratoire d’innovations étonnantes.

Les personnages se livrent tour à tour, multipliant les mensonges comme en toute vérité.

On passe au vote : le public choisit. Il décide. Vraiment ? Et si le dénouement échappait à toutes nos conjectures ? A l’étrange cheminement de l’investigation s’ajoute l’originalité d’un rapport créatif à l’écriture théâtrale.