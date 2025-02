Saint-Pierre : la programmation au Kerveguen

Le vendredi 7 février 2025, à partir de 21 h, au Kerveguen de Saint-Pierre, aura lieu deux représentations. Les représentations sont les suivantes : "Mo Ali et Rootsriders" et " Ti Rat et Rouge Reggae". Les tarifs vont de 20 euros au tarif plein à 10 euros au tarif réduit. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Saint-Pierre)

Les descriptions de ces deux représentations sont les suivantes :

- Mo Ali et Rootsriders -

Plongez dans l'univers vibrant du reggae avec Mo Ali et Rootsriders, une combinaison parfaite de talent et de passion. Mo Ali, artiste d'origine soudanaise, a grandi à Dubaï avant de faire vibrer les scènes mondiales.

Inspiré par Bob Marley dès l'âge de neuf ans, il a transformé son amour pour la musique en une carrière fulgurante. En tant que chanteur principal de Rootsriders, reconnu comme l'un des meilleurs groupes hommage à Bob Marley selon la BBC, Mo Ali apporte une énergie captivante et une authenticité remarquable.

Le groupe interprète les classiques intemporels de Bob Marley tout en insufflant une touche contemporaine grâce à la voix unique de Mo Ali. Préparez-vous à une soirée où le reggae résonne avec force et émotion. Une expérience musicale à ne pas manquer.

- Ti Rat et Rouge Reggae -

Depuis 30 ans, Ti Rat et Rouge Reggae font résonner les rythmes roots rock reggae sur les scènes locales. Le groupe s’inspire de ses racines et de ses combats pour offrir une musique à la fois puissante et engagée.

Entouré de musiciens talentueux, il crée un univers musical unique, mêlant influences indianocéaniques et reggae traditionnel.

Le groupe célèbre son 30ᵉ anniversaire avec un projet ambitieux, Full Moon, où chaque pleine lune dévoile un nouveau single, marquant une étape de leur parcours musical et militant.

Ce voyage sonore, riche en collaborations, explore des thèmes comme l’identité, la nature et l’émancipation.

Avec des titres phares tels que "Esclavage moderne" et "Ici c’est la Réunion", Ti Rat et Rouge Reggae invitent le public à chanter, danser et réfléchir. Une soirée mémorable en perspective