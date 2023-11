Saint-Pierre : remise du trophée vert Ileva

La ville de Saint-Pierre a été honorée par le groupe La Poste, qui lui a remis le trophée vert Ileva le vendredi 17 novembre 2023. Une distinction qui récompense les collectivités locales qui s’engagent pour la protection de l’environnement et la valorisation des déchets. Nous partageons leur communiqué.

Le maire de Saint-Pierre a été remercié pour ses engagements et son action exemplaire en faveur du développement durable et de la transition écologique. Saint-Pierre est une ville verte, solidaire et dynamique, qui mérite ce trophée !

La cérémonie a eu lieu à la mairie de Saint-Pierre, en présence du maire Michel Fontaine, de Philippe Wahl (Président-Directeur général du groupe La Poste), du maire du Tampon André Thien Ah Koon, de La Banque des Territoires, de La Banque Postale et de la Direction du Développement Régional Outre-Mer.

La ville de Saint-Pierre s'inscrit dans une démarche de développement durable et d'inclusion sociale, en partenariat avec le groupe La Poste, qui propose des services innovants et respectueux de l'environnement.