Saint-Pierre : retour de la fête de la fraise au Domaine Vidot

Du 4 au 6 octobre 2024, la ville du Tampon organise la 25ème édition de la Fête de la Fraise au Domaine Vidot à Mont-Vert les Hauts. L'événement mettra en avant les produits locaux à travers un marché aux fraises et un village gourmand, proposant une variété de produits dérivés de la fraise. Des animations culturelles et sportives, dont l'élection de Miss Fraise, les Foulées de la Fraise et des concerts et manèges seront également organisées. Nous publions ci-dessous le programme (Photo : www.imazpress.com)

Le programme :

Vendredi 4 octobre

• 16h00 : Inauguration

• 16h20 : Discours des officiels

• 17h00 : Élection de Miss Fraise, suivie d'un spectacle de danse orientale et d'un défilé de mode

• 19h30 – 21h00 : Concert live de Baster

Samedi 5 octobre

• 09h00 : Zumba avec une association de Mont Vert

• 10h00 : Prestation de Sport Santé avec l’OSTL

• 11h00 : Danse Country avec l'association « Dépendanse »

• 14h00 : Radio Crochet avec « Sun Océan » (durée : 13h30-17h30)

• 17h00 : Atelier cuisine, thème « Fraise »

• 17h45 – 18h45 : Zumba

• 19h30 – 21h00 : Concerts live de Misty, Clara, et Camille

Dimanche 6 octobre

• 07h00 – 09h00 : Foulées de la Fraise

• 10h00 : Remise des récompenses

• 11h00 – 17h00 : Bal dédié à la troisième jeunesse

• 18h00 – 19h00 : Concert de Tessa