Saint-Pierre : un atelier de généalogie pour retracer son histoire familiale

La mairie de Saint-Pierre invite le public à découvrir ses ateliers de recherches en généalogie et l'accompagnement pour l'obtention de la carte OCI (Visa de résidence en Inde), organisé tous les premiers vendredis du mois par l'Institut du Monde Réunionnais à La mairie annexe de Terre-Sainte. Si vous vous intéressez à votre histoire familiale et à vos ancêtres, cet atelier est fait pour vous. Plus d'informations en contactant le 06 92 65 91 58. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)