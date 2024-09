Saint-Pierre : un drone sous-marin pour la Société Nationale de Sauvetage en Mer de La Réunion

Le samedi 28 septembre 2024, le Rotary-Club de Saint-Pierre-Tampon remettra un drone sous-marin à la SNSM Réunion à 9 heures sur le port de Saint-Pierre. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

La SNSM est une association dont la principale mission est de secourir bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger, en mer et sur les côtes. Son financement repose essentiellement sur la générosité du public et de partenaires privés.

Le bénévolat et la solidarité des gens de mer sont les fondements des Sauveteurs en Mer. Récemment, plusieurs drames de la mer ont questionné la responsabilité juridique des sauveteurs. Que risquent-ils en cas d’incident lors d’une intervention ?

Les décisions qui seront prises pourraient impacter gravement l’engagement bénévole. Un modèle dont la pérennité est au cœur de nos préoccupations. Notre mission l’impose : ce bénévolat est maintenant quasi professionnel. Parce que la sécurité des sauveteurs et des personnes secourues ne doit jamais être mise en cause, nous avons renforcé l’entretien et le contrôle de nos navires et embarcations, nous avons développé une offre et une exigence de formation qui assurent au mieux l’exécution de nos interventions de sauvetage et d’assistance. Indissociable du bénévolat, notre organisation en près de 300 structures locales se doit d’être préservée.

Pour mieux soutenir ces stations et centres de formation et d’intervention, nous avons opté pour une politique de décentralisation de certaines fonctions du siège central, afin de placer des experts techniques et de formation au plus près du terrain. Le succès des premières expérimentations nous encourage à poursuivre cette évolution. La formation de nos nageurs sauveteurs, les relations avec les municipalités pour la surveillance des plages et le modèle de nos centres de formation et d’intervention ont été sujets à questionnements en 2022.

Une étude, conduite par une commission de bénévoles, devrait aboutir à un plan d’avenir pour notre composante de nageurs sauveteurs. Le renouvellement de notre flotte de navires vieillissants est maintenant lancé, avec la production en série de navires hauturiers et l’achat en nombre de semi-rigides. Cela implique une forte croissance de nos investissements, dans un contexte inflationniste qui impose une maîtrise accrue de nos dépenses. Nous y veillons. Forts d’une image positive aux yeux des Français, et d’un soutien renouvelé des autorités de l’État et des collectivités territorial les Sauveteurs en Mer assurent l’œuvre de sauvetage avec un dévouement qui ne faiblit pas.

Le Fifish V-EVO filme vos découvertes en 4K 60ips avec des mouvements autonomes à 360°. Il possède deux torches LED pour un total de 5000 Lumenset une température de couleur de 5500K pour une vision clair et limpide.

Le drone sous-marin est précis et facile à utiliser avec le contrôle FPV. Il offre une expérience immersive grâce à l’application Fifish et des lunettes intelligentes (non incluses). Le V-EVO dispose d’une vue ultra-large à 166° et propose plusieurs modes.

Le V-EVO fonctionne à une vitesse de 3 nœuds et résiste aux flux de 2 nœuds. Il est autonome pendant environ 4h à 100m de profondeur.

Le drone sous-marin V-EVO est doté d’une caméra 4K 60ips pour des images d’excellente qualité. Ses deux torches LED de 5000 Lumens apportent luminosité et vision claire pendant votre voyage créatif. Pour un meilleur rendu, le Fifish possède un algorithme intégré capable de filtrer le plancton et les dépôts blancs au fond de l’eau. Profitez d’un angle de vue ultra-large de 160°.

De qualité professionnelle mais accessible aux débutants, le drone V-EVO se pilote via une radiocommande (incluse). Le drone sous-marin propose plusieurs modes : mode 360° Omnidirectional Mobility, Panning Caméra, 360° Tracking, Barrel Rolls & Transitions, Caméra Tilt Shot et Cinematic FPV. Équipé d’un système d’imagerie Qysea, le V-EVO offre la possibilité de voir le monde sous-marin dans ses vraies couleurs vives, avec une réduction du bruit.