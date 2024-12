Saint-Pierre : un enfant rapatrié à La Réunion pour des soins urgents grâce à un élan de solidarité

Diagnostiqué d’un cancer invasif en l’espace de quelques jours, un petit garçon nommé Aslam, 4 ans, a été transféré d’urgence de Madagascar à La Réunion pour recevoir un traitement adapté. Ce rapatriement sanitaire a été rendu possible grâce à une mobilisation collective impliquant la famille, les collègues de son père, et les autorités locales et diplomatiques. (Photo : Saint-Pierre)

Aslam, un enfant de 4 ans résidant à Madagascar, lutte depuis une semaine contre une maladie rare et grave : un cancer particulièrement invasif. Après une chute à l’école, son état s’est rapidement dégradé, entraînant une paralysie progressive de ses membres.

Les premiers examens à Tananarive ont confirmé un diagnostic alarmant, nécessitant un rapatriement sanitaire urgent à La Réunion.

- Une urgence vitale -

L’état d’Aslam s’est aggravé de manière rapide, nécessitant une prise en charge spécialisée indisponible sur place. Alertée, la famille de l’enfant a sollicité de l’aide, notamment auprès de la Ville de Saint-Pierre, où son père, Housman, travaille en tant qu’agent communal.

L’urgence de la situation a conduit à une mobilisation immédiate, impliquant la mairie, le Consulat de France à Madagascar et les services hospitaliers de La Réunion.

Hier soir, l’enfant a finalement été transféré au CHU Sud de Saint-Pierre, où il est pris en charge conjointement avec le CHU Nord, spécialisé en oncologie pédiatrique. Sa mère a pu l’accompagner grâce à un laissez-passer provisoire délivré par l’Ambassade de France, qui a également financé le voyage.

- Une solidarité remarquable -

La situation d’Aslam a déclenché une forte solidarité parmi les collègues de son père et les autorités impliquées. Deux cagnottes ont été ouvertes pour aider la famille à faire face aux frais médicaux élevés engagés à Madagascar.

Les agents de la Ville de Saint-Pierre, avec le soutien de la direction, ont multiplié les démarches pour organiser le transfert dans les délais les plus brefs. Le maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, a ainsi tenu à remercier les nombreux acteurs qui ont contribué à cette opération complexe, notamment le chef du service d’oncologie pédiatrique du CHU de Bellepierre, le Consulat de France et les équipes médicales réunionnaises.

- Un long chemin vers la guérison -

Le parcours d’Aslam ne fait que commencer. Sa prise en charge médicale s’annonce lourde, mais les premières étapes cruciales ont été franchies grâce à cet élan collectif. La DRH de la Ville a également confirmé son soutien continu à la famille, notamment pour alléger les charges financières liées à cette situation.

- Un précédent en 2024 -

Cette mobilisation rappelle un autre cas récent de solidarité à Saint-Pierre : en octobre 2024, la municipalité avait aidé à organiser le départ d’urgence en métropole d’une petite fille atteinte d’une grave maladie cardiaque.

Cette enfant a depuis été opérée avec succès, témoignant une fois encore de l’importance de l’entraide dans des situations critiques. Aslam, aujourd’hui entre les mains des équipes médicales de La Réunion, incarne l’espoir que ces actions conjointes, marquées par la solidarité et l’urgence, permettront de lui offrir une chance de guérison.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com