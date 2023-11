Saint-Pierre : un escape game pour mieux connaître les risques chimiques à La Réunion

Ce mardi 7 novembre 2023, le service de prévention et de santé au travail interentreprises Intermétra et le groupe Caillé ont présenté le tout premier Escape game Santé sur l’île. L'objectif, sensibiliser et former les salariés exposés aux risques chimiques. Une manière ludique de rappeler les normes et les gestes de sécurité au travail et aider les entreprises à maîtriser les risques d’exposition aux produits chimiques. En France, un salarié sur trois serait exposé à au moins un produit chimique et un sur dix le serait un produit cancérigène (Photos : pk/www.imazpress.com)

Le principe est le même que n'importe quel autre escape game. Dans une salle, un groupe de participants doit trouver des indices, effectuer un travail d’équipe et finalement, trouver la solution de plusieurs énigmes. Mais cette escape game, imaginé par la société Tricky, a pour thème les risques chimiques.

"À la recherche permanente de solutions innovantes en matière de santé et de sécurité au travail sur le territoire pour les entreprises et leurs salariés, nous avons contacté Tricky, société conceptrice d’Escape Room Santé et avons obtenu l’exclusivité du déploiement de cette nouvelle offre de service à La Réunion", expose Marc Nexhip.

- Sensibiliser autrement -

Le groupe Caillé est d'ailleurs le premier à pouvoir bénéficier de cette innovation à la Réunion. "C’est une opportunité de sensibiliser autrement nos équipes sur une thématique importante dans notre environnement professionnel, ici les risques chimiques", estime Nathalie Mareux, directrice des ressources humaines du groupe.

"La prévention des risques professionnels n’est pas simplement une question de conformité réglementaire, mais une démarche intégrée dans notre culture d’entreprise. C’est pourquoi nous cherchons à repousser les limites de la formation traditionnelle en explorant des méthodes novatrices pour former et sensibiliser nos salariés", ajoute-t-elle.

Les cadres du groupe Caillé inaugureront l’escape game car ils sont "les premiers acteurs de la mise en place d’action en matière de sécurisation de notre environnement professionnel", justifie Nathalie Mareux. Puis, une cinquantaine d’autres salariés du groupe y accéderont. "Notamment ceux qui sont exposés aux risques, comme nos mécaniciens parce que dans le secteur automobile nous sommes amenés à manipuler des produits qui peuvent présenter des risques pour notre santé", explique la DRH.

- Un salarié sur trois exposé en France -

En France, un salarié sur trois serait exposé à au moins un produit chimique et un sur dix le serait un produit cancérigène.

Mais quels sont certains des risques encourus en manipulant ces produits chimiques ? "Par exemple, les produits nettoyants qui peuvent être nocifs par inhalation ou contact avec la peau et toxique en cas d’ingestion lorsqu’on ne fait pas attention. Il y a aussi des dangers quand, pour des raisons de facilité, on fait un transfert de contenant", énumère Marc Nexhip, directeur général d’Intermétra, l’association interprofessionnelle réunionnaise de santé au travail.

pk/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com