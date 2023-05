Saint-Pierre : un marché pour les créateurs

Le mercredi 24 mai 2023, le jardin de la mairie de Saint-Pierre accueillera le marché des créateurs. L'événement co-organisé par l’Adie Réunion et la mairie de Saint-Pierre. "De 9h à 16h, vous pourrez y découvrir et acheter des produits de beauté, de bien-être, d’artisanat divers, de prêt-à-porter et de l'alimentaire, réalisés par des entrepreneurs financés et accompagnés par l’Adie de Saint-Pierre" indique la commune Saint-Pierroise. L’entrée est libre et gratuite (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)