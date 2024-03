Saint-Pierre : un programme culturel riche pour la journée internationale des droits des femmes

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes le service culturel de la ville de Saint-Pierre programme plusieurs événements à compter de ce jeudi 7 mars 2024. Théâtre, projection vidéo... un programme riche et varié (Photos : ville de Saint-Pierre)

Au Kerveguen

"Femmes, mémoires d'une île" Jeudi 7 mars à 18h - Entrée libre

Une projection de la création vidéo de l'artiste Lionel Lauret, créée pour les 30 ans de l'association "Les Amis de l'Université" en 2023.

Les femmes ont joué un rôle crucial mais souvent ignoré dans l'histoire de La Réunion, où la perspective dominante était largement masculine. Pourtant, elles ont grandement influencé le développement social, politique, culturel et économique de l'île. Il est important de mettre en avant et de célébrer leurs réalisations et leur détermination. Bien que quelques femmes remarquables soient mentionnées, elles ne représentent qu'une fraction des nombreuses autres ayant contribué à l'histoire de La Réunion.

Leurs réussites et leur persévérance sont une source d'inspiration pour les générations présentes et futures, soulignant l'importance de reconnaître et de célébrer leur rôle dans tous les aspects de la société réunionnaise. La présentation est prévue pour durer environ 50 minutes et est ouverte à tous, entrée libre et gratuite.

Au théâtre Lucet Langenier

"Fanm Mèm" vendredi 8 mars à 20h - 10 euros ou 6 euros

Un spectacle avec Tiana, Loretta Valliame, Emmanuelle Ivara, Sanaa, Emma Nona et Karol Sidien. Pendant le concert les artistes rendront un hommage à Françoise Guimbert, dit "Tantine Zaza", zarboutan, pionnière du maloya au féminin.

Billetterie : https://www.monticket.re/spectacle/detail/7850

Le Théâtre s’engage à soutenir la cause des Femmes. Le spectacle "Fanm Même" regroupe les talents de six artistes féminines : des dames zarboutan de notre île. Habituées de nos scènes elles unissent leurs chants, leurs voix et leurs différences ; pour un soir, elles vont faire converger leurs univers particuliers à entonner du séga, à marteler du maloya, à conjuguer au présent les souvenirs du tan lontan où se vivre femme exigeait des actes de courage au quotidien.

Sur les planches se profilent des avancées prometteuses mais un long combat reste à mener. La représentation se construit aussi en vibrant hommage, en devoir de mémoire rendu à Tantine Zaza, qui fut la pionnière d’un répertoire déjà féministe. Nostalgie de l’inoubliable. Lutte et esthétique scénographique s’harmonisent : les toiles inspirées du peintre Charly Lesquelin viennent compléter ce bel enfièvrement musical. Incontournable célébration de l’égalité des genres.

Dans ce spectacle, Tiana, Loretta Valliame, Emmanuelle Ivara, Sanaa, Emma Nona et Karol Sidien.

Au Kerveguen

"Melodi Fanm" vendredi 8 mars à 21h - 10 euros ou 6 euros

Gwendoline Absalon, Emilie Maillot et Flora Pasquet + Simangavole Maloya Manièr Fanm vous attendent pour un fanm power de folie.

Billetterie : https://www.monticket.re/musique/detail/7752

Trois fanm la Rényon se réunissent exceptionnellement pour célébrer la journée des droits de la femme. Qui sont-elles ? Gwendoline Absalon, artiste montante de la scène réunionnaise, sachant manier le maloya aux accents jazz, sera accompagnée d’Emilie Maillot multi-instrumentiste et à la voix envoûtante, source d’une belle énergie. À elles deux s’ajoutent Flora Pasquet : coach vocale et artiste pop/jazz/world.

Cerise sur le gâteau : un chœur de femmes issues des quartiers de Saint-Pierre viendront donner corps au spectacle. Un invité de prestige sera également mis à l’honneur : Fabrice Legros à l’identité artistique unique. Après une résidence dans les murs du Kerveguen, la restitution lors de la soirée du 8 mars sera une occasion unique de voir ce quatuor féminin en symbiose sur scène. Un moment suspendu plus que prometteur, qui alliera douceur, authenticité et talent. Fanm dobout’, fanm dofé, fanm an mélodi, fanm véli !

Simangavole "Maloya Manièr Fanm"

Depuis 1998, Simangavole sillonne les scènes brandissant fièrement un maloya féminin. Figure maronne (Simangavole étant l’une des huit filles d’Anchain et Eva), l’énergie du groupe provient de toute cette histoire passée qui fait encore écho aux histoires encore vécues aujourd’hui par les femmes réunionnaises. Katy Toave, leader du groupe disait "Dans Maloya Manièr Fanm,..[on parle] de la place de la femme dans le maloya mais surtout dans la société réunionnaise. C’est une manière de dire qu’en tant que femme, on peut faire le maloya."

Après 4 albums, des tournées internationales les amenant jusqu’aux Etats-Unis, Katy Toave et sa bande présenteront en ce 8 mars un spectacle exclusif en format XXL. En effet, seront réunies différentes artistes telles que Soa, le groupe Fanm Gayar et les danseuses de la compagnie Maloya Dann Kor. Une belle manière de montrer l’émancipation féminine sous toutes ses formes artistiques !

À l'Espace Moulin à Café de la Ravine des Cabris

Journée de détente de 9h à 19h au programme défilé dans les rue, de la zumba, de la lecture poétique, atelier danse, démonstration Trav Maga (self défense), Ron Kozé, concerts, divers stands, expo photos... + Projection au cinéma Moulin à Café de

"Simone le voyage du siècle" - 14h - 2 euros