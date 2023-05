Saint-Pierre : un stage de natation organisé pendant les vacances

Le service municipal des sports de la ville de Saint-Pierre organise un stage de natation pour les enfants de la commune pendant les vacances scolaires, du lundi 22 au vendredi 26 mai 2023 sur la piscine de Casabona selon le fonctionnement et planning qui suivent. (Photo : ville de Saint-Pierre)

Deux groupes de 20 enfants âgés entre 7 ans (2016) et 11 ans (2012) répartis sur 2 créneaux horaires (le premier groupe de 9h-10h et second groupe 10h-11h).



Pour ce faire, nous vous demandons de bien vouloir passer au Secrétariat de la Base nautique municipale (à côté de la Rivière d'Abord), afin de procéder à l'inscription de votre enfant.



Prévoir une photo et un certificat médical "apte à la pratique du sport" uniquement pour les enfants non inscrits à École Municipale des Sports.

- Période d'inscription : -

À partir du mardi 9 mai, de 8h à 12h et de 13h30 à 15h30.

Contacts: 0262.96.64.18 ou 0692.99.12.40 ou 0692.97.72.28