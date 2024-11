Saint-Pierre : mise en place d'un trail urbain

La ville de Saint-Pierre s'est associée au Téléthon pour proposer un trail urbain le samedi 30 novembre 2024. Ce trail propose deux niveaux. Pour les plus expérimentés, un parcours de 19 kilomètres sera mis en place et l'autre parcours sera plus court avec cinq kilomètres de longueur. (Photo : www.imazpress.com)

- Au programme -

Dès 18h, le trail de 19 kilomètres offrira un véritable défi urbain pour les athlètes où routes, sentiers et plage les attendent.

Départ à 18h30 de la course "découverte" de 5 km qui longera le célèbre front de mer de Saint-Pierre. Un challenge tout en douceur et plein de couleurs pour les coureurs.