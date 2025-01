Saint-Pierre : une bonne qualité de l'eau présente sur les plages

Ce vendredi 17 janvier 2025, la ville de Saint-Pierre annonce que leurs plages contiennent une bonne qualité de l'eau suite au dernier bulletin sanitaire des eaux de baignades prélevées ce mardi 14 janvier 2025. De quoi profiter des plages pour se rafraîchir et profiter des dernières journées de vacances. Nous publions le post ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Les eaux de baignade sont contrôlées tous les 15 jours par les services de l’ARS OI (Agence Régionale de Santé de l’Océan Indien) conformément à l’article L1332-3 du Code de la Santé Publique.

Vous pouvez vous baignez en toute sécurité en cette fin de vacances.

Et comme on aime nos plages on évite de déposer les déchets pour les préserver.