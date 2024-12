Saint-Pierre : une cantine scolaire à un euro dès janvier 2025

Lors du conseil municipal de ce lundi 16 décembre 2024, les élus de Saint-Pierre ont voté une mesure qui se veut emblématique : la mise en place de la cantine à 1 euro par mois pour tous les élèves, applicable dès le 1er janvier 2025. Une décision pour lutter contre la vie chère qui coûtera 800.000 euros par an à la commune et qui bénéficiera à tous les enfants scolarisés à Saint-Pierre (Photo : www.imazpress.com)

La cantine à 1 euro, mesure phare du programme municipal, s’inscrit dans une volonté de réduire les inégalités et de soutenir les familles face à l’inflation. Cette initiative bénéficiera à tous les élèves des écoles publiques de la commune, indépendamment des revenus des familles.

Le maire, Michel Fontaine, a exprimé sa satisfaction devant cette avancée, tout en appelant à un soutien accru de l’État pour simplifier les démarches administratives nécessaires à ce type de projet.

"Certains préfèrent faire la fête, nous on préfère agir. Il faut faire comprendre aussi à l’État que nous, on veut bien travailler avec eux, mais les obligations administratives sont telles que c’est un véritable parcours du combattant pour acheter de la volaille localement et éviter d’acheter de la volaille je ne sais pas où", a-t-il déclaré, soulignant les obstacles rencontrés par les collectivités locales pour privilégier les circuits courts.

- Une mesure effective dès la rentrée de janvier -

Le dispositif sera opérationnel dès la rentrée de janvier 2025 et sera effectif pour l'année scolaire complète de septembre 2024 à septembre 2025.

La mairie de Saint-Pierre prévoit une campagne de communication pour informer les familles et s’assurer de la bonne mise en œuvre de cette mesure ambitieuse.

Avec cette décision, Saint-Pierre "confirme son engagement à répondre aux défis sociaux et économiques tout en mettant en avant l’intérêt des familles réunionnaises", indique la mairie du sud de l'île.

- Un appel à l’État -

Le maire a insisté sur la nécessité d’un accompagnement administratif et financier de la part de l’État pour pérenniser ce type d’initiatives. "Il faut un accompagnement de l’État et diminuer certaines paperasses qui empêchent d’aller vite", a-t-il ajouté, mettant en lumière les lourdeurs administratives qui freinent les projets ancrés dans l’économie locale. Regardez :

Cette mesure, adoptée à l’unanimité et qui va coûter 800.000 euros par an, peut être perçue comme un modèle à suivre pour d’autres communes de l’île, confrontées aux mêmes enjeux économiques et sociaux.

- Un budget 2025 "équilibré" -

Le conseil municipal qui s'est tenu ce lundi 16 décembre, le dernier de l'année, a donc permis de voter le budget 2025.

Selon le maire, ce budget est équilibré. "Saint Pierre est une ville de bientôt 90.000 habitants, qui s’en sort plutôt bien, en dépit de sa dette de 110 millions d’euros, qui sera remboursable en 5 ans. Demain, Saint Pierre continuera à fonctionner correctement avec ses 2.600 agents. Mais, il faudra rester attentif pendant toute l’année à venir, en raison de la situation de crise que nous traversons, et du contexte sur le plan national", a conclu le maire de la commune.

