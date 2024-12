Festivités à Saint-Pierre : une cinquantaine d'individus armés de sabres et de "boules de feu" ont semé le trouble

Ce dimanche matin, le maire de Saint-Pierre Michel Fontaine a pris connaissance de faits qui se sont déroulés cette nuit dans le quartier de la Ravine Blanche, alors que se déroulait une fête et un concert. Une cinquantaine d'individus armés de sabres et de "boules de feu" sont venus sur place pour en "découdre avec les riverains", s'insurgent la mairie. Les policiers sont intervenus pour rétablir l'ordre. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous. (Photos : Saint-Pierre)

Ce dimanche matin, le maire Michel Fontaine a pris connaissance des faits graves qui se sont déroulés cette nuit dans le quartier de la Ravine Blanche.

Une cinquantaine d’individus malveillants et extérieurs, armés de sabre et de "boules de feu" à la commune, sont venus en groupe pour semer le trouble dans le quartier et en découdre avec les riverains, alors que nous organisions un événement familial et bon enfant dans le cadre des festivités de noël au Parc Urbain de Ravine Blanche.

Il a fallu l’intervention très efficace de la Police Nationale et de la Police Municipale pour contenir cette bande très virulente qui n’avait qu’une envie : perturber la fête et le concert.

L’opération a été maîtrisée rapidement sans qu’il n’y ait d’autre incident notoire, ni blessés. Mais le kabar a été perturbé et de nombreux spectateurs se sont enfuis

Le maire se montre très ferme ce dimanche matin.

"Saint-Pierre est la ville qui accueille, à l’échelle de la Réunion, le plus de personnes chaque week-end notamment, et encore plus en cette période de fête. Nous accueillons avec la chaleur sudiste que l’on nous connaît, nous mettons les moyens pour la sécurité, mais ce que je demande c’est de respecter nos sites, de quitter Saint-Pierre sans dégrader nos installations, qui ont été mises améliorer le cadre de vie de tous. Tant nous pouvons accueillir, autant nous saurons faire respecter la loi et la sécurité", conclut Michel Fontaine qui rappelle le principe du « Tu casses, tu paies », et préciser que les peines s’appliquent à son auteur et aussi à ses complices.