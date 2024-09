Saint-Pierre : une exposition d'orchidées à la Salle Moulin Café de la Ravine des Cabris

Le 5 et 6 octobre

Les samedi 5 et dimanche 6 octobre 2024 de 9h à 17h, aura lieu à la Salle Moulin Café de la Ravine des Cabris une exposition d'orchidées. Un événement organisé par l'association Les Orchidophiles du Sud. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Notre association, Les Orchidophiles du Sud, qui existe depuis 1979, est une petite association dont le but est de regrouper les amateurs d’orchidées et de plantes de collection en vue d’une meilleure connaissance des espèces, de leur culture et de leur multiplication.

Dans ce cadre, nous essayons chaque année d’organiser une exposition d’orchidées, en grande partie avec des orchidées botaniques appartenant aux membres de l'association. Cette exposition donne aussi l’occasion de parler des orchidées de la Réunion et de leur préservation.

Entrée libre et gratuite

Tirage au sort avec orchidées à gagner (tombola sur inscriptions pendant la manifestation et tirage dimanche à 15h)