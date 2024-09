Saint-Pierre : une Nuit du Droit pour voir la justice sous un nouveau jour

À l’occasion du 66ème anniversaire de la Constitution de la Ve République, le 3 octobre prochain au soir, La Nuit du Droit revient pour sa 7ème édition en Outre-Mer. Plus d’une dizaine d’institutions organiseront une soirée consacrée au droit, ouverte au public, dans plus de quatre villes, dont Saint-Pierre pour La Réunion. Au programme : conférences, tables rondes, "ciné-débat", procès fictifs et historiques, concours d’éloquence et bien plus encore. Nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Créée en 2017 à l’initiative de M. Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel, La Nuit du Droit est un événement culturel étendu dès 2018 à toute la France et vise à sensibiliser le public à l’importance du droit, de ses métiers, des institutions qui le créent, l’enseignent et l'appliquent, d’aller à la rencontre des professionnels du droit (parlementaires, magistrats, avocats, notaires,

universitaires, etc).

Comme chaque année, les thématiques sont librement retenues par les institutions organisatrices qui ont à cœur d’intéresser le public à leurs missions. Ces thématiques reflètent les préoccupations qui animent la société : environnement, harcèlement scolaire, violencesfamiliales, crimes de guerre, constitution, etc. Plusieurs formats à dimension pédagogique et ludique seront proposés, tels que des procès fictifs ou historiques, le déroulement d’une enquête, des concours d’éloquence, des escape games, des débats, des pièces de théâtre, des projections de films suivies d’un débat ainsi que des conférences. Certaines Nuits du Droit transforment, le temps d’une soirée, nos concitoyens en enquêteurs, juges d’instruction, jurés d’Assises.