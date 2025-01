Saint-Pierre : une rentrée sous le signe du changement entre rénovation, construction et cantine

À Saint-Pierre, plus de 10.000 élèves sont accueillis dans 41 écoles publiques, dont la ville assure à la fois, l'entretien, le fonctionnement de la cantine, la rénovation et la construction. Comme chaque année, les vacances scolaires sont l’occasion de faire des travaux d’embellissement et de maintenance dans certaines d’entre elles. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Saint-Pierre)

À l’école Georges Brassens, c’est le réfectoire qui s’est refait une petite beauté avec la rénovation du sol, du faux plafond, de la peinture et de l’électricité.

Pour plus de confort, les salles de classe de l’école Louise Michel se dotent de sols souples. Pour Charles Cros, l’étanchéité a été effectuée.

Les travaux d’accessibilité dans l’école Alice Peverelly sont terminés. La clôture, le grand portail ainsi que le portillon de l’école ont été remplacés.

C’est l’étanchéité du réfectoire qui a été refaite à l’école Leconte Delisle. À l’école Louis-Aragon, des travaux sont en cours pour le renforcement de la structure du bâtiment au niveau du rez-de-jardin. Il est aussi prévu des travaux d'accessibilité PMR (personne à mobilité réduite) de coursive et à l'entrée des classes du rez-de-chaussée.

La pose de compléments de brise-soleil apportera plus d’ombrage aux élèves de l’école Aimé Césaire.

Enfin, ce sont des chéneaux qui ont été posés à l’école Michel Debré. Une somme de travaux qui permettent de recevoir les élèves dans de meilleures conditions en cette rentrée. Le coût de ces améliorations approche les 300 000 euros.

- La cantine à un euro par mois pour tous, l’initiative qui fait du bien au pouvoir d’achat des familles -

Cette annonce a été faite à la veille des vacances scolaires et il est bon de rappeler à tous les parents que la cantine à un euro par mois est pour tous les écoliers de la ville.

La cantine scolaire aura une tarification unique fixée à 12 euros par an par élève, quels que soient les revenus de la famille.

Cette délibération prise par nos élus le 16 décembre 2024 est un véritable coup de pouce pour le portefeuille des familles saint-pierroises.

Les enfants de la ville pourront ainsi se restaurer à moindre coût avec des repas toujours équilibrés et adaptés à leurs besoins (une entrée, un plat, un dessert). En lançant ce dispositif, la ville réaffirme son engagement envers une politique sociale ambitieuse et solidaire en plaçant l’humain au cœur de ses priorités.

La commune de Saint-Pierre supportera ce coût de 800 000 euros annuels sans qu’il ne soit question d’une augmentation d’impôts. La cantine sera moins chère, mais la qualité sera maintenue.

- Le Contrat Local d’Éducation Artistique (CLÉA), l’accès à l’art pour les jeunes -

Ce dispositif d’éducation à l’art et à la culture est mis en œuvre sur Saint-Pierre. Ce contrat s’inscrit dans une démarche visant à renforcer l’accès à la culture et à l’art pour les jeunes.

Le CLEA a trois entrées possibles :

-Les projets académiques, financés par l'académie, sur lesquels les écoles peuvent s'inscrire.

-Les projets émanant des équipes éducatives pour lesquels les écoles sollicitent un financement.

-Les projets émanant de la mairie à destination des écoles

Dans le cadre du CLÉA, la direction de la vie éducative (DVE), dispose d'une enveloppe annuelle de 30 000€, augmentée du concours des autres services de la ville pour porter ce montant à 55 000 euros qui enchérissent l'offre culturelle et artistique des élèves saint-pierrois.

De nombreux projets multidisciplinaires sont ainsi financés: arts visuels, artistiques, appliqués, danse, théâtre, patrimoine, musique, cinéma (festival écran jeune)...

Les scolaires seront aussi invités à des rencontres d'auteurs pour le salon Athéna. De surcroît, le théâtre Lucet Langenier et le Kerveguen offrent régulièrement des représentations gratuites aux scolaires.

Un programme varié pour rapprocher la culture et l’éducation qui permettra de développer la créativité et le sens critique des élèves.

- La vidéo surveillance, 11 établissements scolaires se parent de cette nouvelle technologie -

L’objectif principal est d’assurer la sécurité des biens des établissements. Il est crucial de préciser que le système de vidéosurveillance respecte le droit à la vie privée des élèves et du personnel.

Les caméras seront effectives à partir de 17 h 45 jusqu’à 6 h , les week-ends et pendant les vacances scolaires.

C’est le centre de supervision urbaine qui a pour mission d’assurer cette vidéo surveillance. D’ici fin 2025, ce sont 14 écoles au total qui bénéficieront de cette mesure de sécurité.