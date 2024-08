Saint-Pierre : une vigilance vague-submersion à venir ce vendredi

Du vendredi 2 août jusqu'au samedi 3 août 2024, la commune de Saint-Pierre passera en vigilance vague-submersion. De la houle atteignant les 4,5 mètres de hauteur est à prévoir. Les activités nautiques ainsi que de baignade seront interdites et plusieurs espaces seront fermés aux piétons ainsi qu'à la circulation. Nous vous partageons le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les services de la ville procèderont à la fermeture des voiries, lieux et espaces publics progressivement à compter du vendredi 02 août 2024 jusqu’au samedi 03 août 2024.

- Sur le territoire de la commune de Saint-Pierre :

Houle de 4,5 mètres de hauteur significative avec période (autour de 16s), dans la nuit de vendredi à samedi (première partie de journée).

- Interdiction de baignade et d’activités nautiques :

Sentier la source, Escalier, Amirale Lacaze, Jetée Est, Jetée Sud, Plage

Gendarmerie, Ravine Blanche, Pointe du Diable (Kerven Selly).

- Fermeture des espaces publics :

Jetée Est de Terre Sainte, les accès piétons à la plage sur le Petit Boulevard, le sentier de running bas de Ti-paris ;

Fermeture des accès aux jetées ouest et sud du port Lislet Geoffroy ;

Fermeture du Skatepark et du Beach-Volley de la Ravine Blanche le vendredi 02 août à 20h jusqu’au dimanche matin à 7h.

- Fermetures préventives des voiries et modification du sens circulation :

Interdiction de stationner des deux côtés sur le boulevard Hubert Delisle entre la rue Luc Lorion et la rue Fernand Colardeau, vendredi à partir de 14h ;

Fermeture du Quai nord du Port Lislet Geoffroy, vendredi à partir de 17h ;

Fermeture Allée de la Source et Daniel Ramin, vendredi à partir de 18h ;

- Fermeture de la voie côté mer du boulevard Hubert Delisle entre Fernand

Colardeau et Luc Lorion et basculement en double sens sur la voie coté montagne, vendredi à partir de 20h ;

Fermeture et interdiction de stationner rue Amiral Lacaze sur sa partie littorale depuis le rond-point de la place du pilon jusqu’à la Promenade des Alizées, vendredi à partir de 21h.

- Fermetures des structures et commerces :

Fermeture des structures et commerces qui occupent le domaine public et qui sont exposés de vendredi 19h à samedi 17h : Snack du skate Park, Snack le Phoenix sur le canal Sorema, les snacks coté mer sur boulevard Hubert Delisle entre Fernand Colardeau et Luc Lorion, snack sur Amiral Lacaze et sur Daniel Ramin.

La municipalité rappelle que la liste des interdictions est non exhaustive et est susceptible d’évolution.