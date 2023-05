Saint-Pierre : vernissage de l'exposition d'Air 1 Duc

Ce vendredi 5 mai 2023, à partir de 18h se tiendra le vernissage de l'exposition d’Air 1 Duc à l'Hôtel Le Terre Sainte. Le travail sur toile d’Air 1 Duc, et ses dessins, sont le reflet de 30 années de graffiti. Il fait transparaitre les idées maîtresses du graffiti, la lettre, l’énergie que celui-ci peut dégager in situ, le mouvement auquel il est toujours lié, les ambiances qui s’y associent, sa simplicité complexe. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Air 1 Duc.

Une vingtaine d’œuvres seront proposées au public pour cette exposition. Elles renferment 30 ans d’histoire, de pratique et une recherche perpétuelle du « vrai » graffiti. Elles seront visibles durant 2 mois.

L’hôtel le Terre Sainte possède une décoration murale enrichie de fresques de street artiste. C’est donc naturellement qu’Air 1 Duc y a peint une nouvelle œuvre qui sera à découvrir ce soir-là, en présence de l’artiste.

De 18h à 21h : ouverture de l’exposition, et pot d’accueil

• Peintures sur toiles, dessins, prints.

• Présentation de sa nouvelle fresque sur un des murs de l’hôtel,

• Rencontre avec l’artiste.

- L'artiste -

1984, Air a 12 ans lorsque la télévision diffuse pour la première fois l’émission H.I.P.H.O.P. Pour Air, c’est le déclic. Le Hip-Hop, culture émergente venue des États-Unis, mêle la musique, la danse et le graffiti.



1986, il passe à l’attaque picturale de son environnement : les rues, les bus, les trains, les voies de chemin de fer, jusqu’au métro parisien. De jour comme de nuit, tout lui semble accessible. Il est fasciné par cette découverte, par les effets de transparence d’encres, de superpositions de peinture sur les différentes surfaces. Il s’inspire des pionniers français qui officient sur sa ligne Paris Saint-Lazare.

Cela devient très vite une addiction, une recherche permanente de nouveaux médiums. En France ce sont les prémices d’un nouveau courant artistique. C’est aussi une période très violente, faite d’affrontements entre bandes rivales, de courses poursuites avec les représentants de l’ordre. Il le vit et y participe à 200%.



1988, départ pour la « Mecque » du graffiti à New York … Londres, Munich, Amsterdam, Montréal, Bruxelles, le hip-hop et le graffiti sont partout. Sa peinture évolue au fil des rencontres et des voyages.



1991, il intègre le groupe DUC (Da Underground Criminalz), un des "crew" les plus influents de l’Ouest parisien… Avec son acolyte de toujours, DJ Kefay, ils animent une émission de radio, "Flo’Masterz". Ils y feront découvrir le graffiti et la culture hip-hop à toute une nouvelle génération.



Air 1 Duc parcourt le monde avec le graffiti. Il peint aux côtés des plus grands noms de ce courant artistique. Comme il se plait à le dire, le graffiti lui a sauvé la vie. Son intérêt pour le dessin l’amène à un métier, celui de Directeur Artistique et l’éloigne des histoires sordides des cités. Il est d’ailleurs le créateur de nombreux logos et de réalisations en lien avec cette culture.



2000, à Londres, à Montréal et à Paris, il participe au début des expositions de peinture ayant pour thème le graffiti. Le début d’une reconnaissance dans le milieu de l’Art.