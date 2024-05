Sainte-Marie : découverte des jardins de restauration écologique du Grand Prado

A l'occasion de la Fête de la Nature, la Cinor, Runéo et leurs partenaires invitent à découvrir les jardins de restauration écologique de la station d'épuration du Grand Prado et ses nombreuses espèces endémiques. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Participez à une balade nature et des ateliers ludiques animés par la SREPEN et Les Petits Débrouillards le mercredi 22 mai 2024 à partir de 13h30.

Pour vous inscrire, écrivez à communication.la-reunion@runeo.re



L’inscription est obligatoire et dans la limite des places disponibles.



Équipement à prévoir : Le port d'un pantalon long et de chaussures plates et fermées est obligatoire sur ce site industriel. Des équipements de protection individuelle vous seront prêtés.