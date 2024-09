Sainte-Marie : plus de 850.000 euros débloqués pour réhabiliter le refuge du Grand-Prado

Ce mardi 24 septembre 2024, le président de la Cinor, ainsi que les maires de Saint-Denis et Sainte-Marie se sont réunis pour présenter le projet de réhabilitation du refuge du Grand Prado. Plus de 850.000 euros ont été débloqués pour mener à bien ce projet. Un projet en quatre axes comprenant : la réduction de l'errance animale, le contrôle de la population animale, la protection de la santé publique ainsi que la sensibilisation et l'engagement citoyen (Photo : sly/www.imazpress.com)

850.000 euros, voilà le budget débloqué pour réhabiliter le centre animalier du Grand Prado à Sainte-Marie. Ce projet, piloté par la Cinor et la mairie de Sainte-Marie, vise à transformer la gestion animalière sur le territoire réunionnais en promouvant le côté pédagogique.



Ce centre existant depuis 2010 aidant à la gestion animalière, compte renforcer ses actions aux côtés de la Cinor. Des actions qui se concentrent en quatre axes stratégiques :



- La réduction de l'errance animale avec des captures systématiques et ciblées dans des zones critiques (écoles, centres-villes, zones de loisirs) et selon les signalements.

- Le contrôle de la population animale autour d'un programme de stérilisation intensif et d'identification obligatoire des animaux pour faciliter le retour aux propriétaires.

- La protection de la santé publique avec le ramassage des dépouilles animales afin d'assurer la propreté des espaces publics et la prévention des risques sanitaires avec une astreinte 24h/24h.

- La sensibilisation et l'engagement citoyen grâce à des campagnes de sensibilisation liées à la possession d'un animal de compagnie.

- Des travaux d'envergure -

Ces travaux de réhabilitation incluront :



- La création d'auvents et remplacement des boxes pour chats et chiens,

- L'amélioration des systèmes d'évacuation des eaux sales,

- L'ajout de toits et extension des cours du refuge,

- La mise aux normes électriques et rénovation de bâtiment administratif,

- La création d'un espace pédagogique avec kiosque et aires de jeux.



L'objectif de cette réhabilitation : permettre au Grand-Prado de devenir le premier refuge de La Réunion à être équipé d'un espace pédagogique. Espace dans lequel de nombreuses thématiques seront abordées telles que le bien-être des animaux domestiques, la protection de la santé publique et la réduction de l'errance animale. Le tout autour d'ateliers éducatifs, de visites guidées, de programmes scolaires, supports interactifs, conférences et formations.

- La SPA en chiffres -

En 2023, ce sont 1.853 chiens et chats qui ont été pris en charge par la fourrière. Une opération qui a coûté 521.000 euros à l'année.



Un coût un peu moins important pour le ramassage de dépouilles animales sur le domaine public qui s'est élevé à 122.000 euros pour 2023.



Entre les deux, la stérilisation et l'identification des animaux ont coûté 277.000 euros à la Cinor en 2023. Avec une nouvelle possibilité depuis 2022, celle de castrer son animal mâle gratuitement (chiens ou chats), mais cela selon ses revenus.

