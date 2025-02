Sainte-Suzanne : la cinquième édition de la "Run Slalom" est organisée

Le comité régional réunionnais de canoë-kayak (FFCK) invite à La Run Slalom ICF 25, organisée à partir du 7 février jusqu’au 8 février à Sainte-Suzanne. La Cinor annonce donc la venue cette cinquième édition de "La Run Slalom" au stade en eaux vives intercommunal de Bocage à Sainte-Suzanne. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Au programme de cet évènement :

- Vendredi 7 février 2025 :

8h00 – 13h00 : Séance d'entraînement

9h00 : Réunion des encadrants - (1er étage)

10h00 – 12h00 : Confirmation et remise des dossards slalom et Kayak cross

13h00 : Construction du parcours de slalom et du kcross

15h00 : Démo Slalom

16h30 : Kayak cross individuel

19h00 : Fermeture du stade

- Samedi 8 février 2025 :

7h30 : Allumage des pompes

9h00 : Ouvreurs

9h15 : Slalom - Séries C1f – C1m – K1f – K1m

13h00 : Slalom – Finale B C1f – C1m – K1f – K1m

14h30 : Slalom – Finale ICF - C1f (12) – C1m (12) – K1f (12) – K1m (12)

16h30 : Kayak cross, séries 1/8

17h30 : Finale de kayak cross

19h00 : Cérémonie de remise des prix

Diner et fête

- Dimanche 9 février 2025 (événement public):

8h00 : Ouverture du site

10h00 – 12h00 : "La boucle de Niagara" - "kayak-nage-course"

12h30 : Cérémonie de remise des prix

15h00 : Fermeture du site

Pour plus d'information allez sur ce site