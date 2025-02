Sainte-Suzanne : une marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité

Forte du succès de sa précédente édition, la marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité revient le dimanche 16 mars 2025 à Sainte-Suzanne sur le site du Bocage, pour une 6ème édition. Cet événement est un appel collectif à l’action pour construire un avenir plus résilient et durable. Nous publions le post ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Rencontres avec les acteurs engagés, découverte des initiatives locales, animations ludiques et éducatives, un marché de producteurs péi et une foire aux plantes seront proposées en parallèle de la marche.

Inscriptions ici.