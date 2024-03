Sainte-Suzanne : un hommage rendu à la mémoire de Paul Vergès

Ce mardi 5 mars 2024, la ville de Sainte-Suzanne a tenu a rendre hommage à Paul Vergès. L'homme politique né un 5 mars 1925 a toujours lutté contre la crise climatique. Une date qui marque d'ailleurs le début des trois jours d'actions pour la marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité (Photo : www.imazpress.com)

"La date du 5 mars a été symboliquement choisie, car c'est le jour de naissance de Paul Vergès qui aurait eu 99 ans aujourd'hui", explique Maurice Gironcel maire de la ville de Sainte-Suzanne. L'homme politique étant décédé le 12 novembre 2016 à l'âge de 91 ans a toujours été un fervent défenseur de la question du climat à La Réunion.

"En 2025 on célèbrera le centenaire de ce grand visionnaire", rappelle le maire de Sainte-Suzanne. Il ajoute : "bâtir l'avenir pour Paul Vergès c'était anticiper et prévoir pour préparer La Réunion au million d'habitants". Car pour l'ancien homme politique la démographie était synonyme de déterminisme politique.

Paul Vergès était le défendeur des injustices selon Maurice Gironcel. L'actuel maire de Sainte-Suzanne se souvient des évènements ayant marqué l'île comme en 1955 avec la bataille menée pour sauver la filière canne à l'usine de Quartier Français. "Pendant 61 ans de vie politique, Paul Vergès a marqué l'histoire et elle est devenue universelle", affirme le président de la Cinor.

"Dès les années 70 alors que les débats écologistes apportaient peu, il avait instigué la réflexion au niveau du parti communiste réunionnais sur la nécessité de développer les énergies renouvelables", souligne le président de la Sidélec.

Lire aussi - Energies renouvelables et culture

Aujourd'hui, cette nécessité est devenue une évidence d'autant plus sur le territoire. Le conseiller départemental René Socata confie : "c'est la nouvelle génération qui est plus à même à faire passer un message pour que la population prenne conscience du problème". C'est d'ailleurs ce que les jeunes du centre aéré Antoine Bertin de Sainte-Suzanne ont tenté de faire à travers une chanson interprétée pour l'occasion : "Petit escargot de Cassandre et Danyèl Waro". Regardez

À l'issue de cet hommage, une exposition sur les combats menés par Paul Vergès en terme de développement durable a été révélée au public, retraçant indirectement la vie de ce visionnaire.

Lire aussi : Paul Vergès est décédé

cn/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com