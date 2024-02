Ce vendredi 9 février 2024, était organisé à Sainte-Suzanne, un parcours pédagogique nautique. Objectif, naviguer en kayak au gré des différents plan d'eau du Bocage afin d’observer des paysages riches et divers et découvrir la faune et de la flore. Un parcours crée en lien avec le Niagara Canoë Kayak Club, la Cinor, la SEOR (Société ornithologique de La Réunion) et le Parc National (Photos : sly/www.imazpress.com)