Sainte-Suzanne : une centaine de collégiens et lycéens sensibilisés autour du climat

Ce mardi 25 février 2025, la médiathèque Aimé Césaire de Sainte-Suzanne a ouvert ses portes à une centaine de collégiens et lycéens pour une journée d’échanges et de sensibilisation autour du climat. Une initiative portée par les associations de la maison du patrimoine de Sainte-Suzanne, en partenariat avec la ville et soutenue par Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne et président du Sidélec. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Sidélec)

Lors de cette sensibilisation, une journée d'apprentissage et de découvertes a été mise en place :

- Exposition photographique “La terre en partage, beautés fragiles”

- Sensibilisation à l’importance de l’eau et de sa préservation.

- Conférence et ateliers sur les paysages, animés par le parc national des Hauts

- Présentation d’une revue pédagogique pour mieux comprendre le réchauffement climatique.

- Projection de documentaires sur les défis environnementaux.

“Il est essentiel de transmettre aux jeunes générations les clés pour comprendre et agir face aux défis climatiques. En tant que maire et président du Sidélec, je suis fier de voir cette mobilisation pour un avenir plus durable,” a souligné Maurice Gironcel.

Le Sidélec, acteur engagé dans la transition énergétique, accompagne et soutient ces initiatives qui permettent aux jeunes de devenir les acteurs du changement.