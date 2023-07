Priya Hein lauréate du prix Athéna avec "Riambel"

Du 5 au 8 octobre 2023, le salon du livre fera son grand retour à Saint-Pierre pour ses 10 ans. Un évènement qui a été lancé dès ce vendredi 28 juillet avec l'annonce de la lauréate du prix littéraire Athéna de cette année, Priya Hein (Photo ks/www.imazpress.com)

Depuis 2017, le prix Athéna de la ville de Saint-Pierre récompense, en amont de chaque édition du salon, un roman francophone s'inscrivant dans le thème à venir.

Il y a six ans, le premier prix était attribué à Michaël Ferrier pour son roman "Mémoires d'outre-mer". Deux ans plus tard en 2019, Carl de Souza était récompensé pour "L'année des cyclones". En 2021, c'était au tour de Jean-François Samlong pour "Un soleil en exil".

Cette année, l'auteure Priya Hein décroche le prix pour son ouvrage "Riambel" sur le thème "Engagement, liberté et vérité". Un thème en cohérence avec la politique menée par la ville pour Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre.

Riambel, c'est l'histoire de Noémie qui grandit dans un bidonville appelé Africa Town derrière les plages de sable fin. Sa mère a toujours travaillé comme domestique au service d'une famille de Mauriciens blancs. De chapitre en chapitre se dévoile le récit d'une adolescence passée à la frontière entre deux mondes, "celui des créoles du bidonville et des ti lakaz, et celui des blancs qui habitent les maisons de maitre" précise le synopsis. Un livre qui 150 ans après l'abolition de l'esclavage explore un héritage dévastateur.

Avec Riambel, son premier roman adulte, l'écrivaine mauricienne, plutôt connu dans la littérature jeunesse, a également remporté le prix Jean Fanchette de 2021.

"C’est un livre qui est vrai et raconte une histoire sans concession. Il est très beau sur le plan de l’écriture et accessible à tous" confie Linda Koo Seen Lin, membre du jury.

Priya Hein sera présente sur le salon en octobre, pour présenter son œuvre.

- Un choix difficile -

38 ouvrages ont été reçus par le jury cette année. 28 étaient éligibles. Parmi ceux-là, cinq ont été sélectionnés pour le choix final "qui n'a pas été facile" indique Linda Koo Seen Lin.

"La bataille a été rude. On a vraiment eu des œuvres qui sortaient du lot avec cinq femmes en top liste" ajoute-t-elle. Regardez

Raozy Pellerin avec "Bibiche", Pauline Hillier avec "Les contemplés", Evelyne Trouillot avec "Les jumelles de la rue Nicolas" et Seynabou Sonko avec "Djinns" faisaient partie des finalistes.

- 10 ans du salon -

Pour les 10 ans du salon du livre saint-pierrois, conférences, tables rondes et séances de dédicaces seront proposées aux visiteurs.

Et histoire de marquer le coup, des invités de marques sont attendus dont trois philosophes, Frédéric Lenoir, Cynthia Fleury ou encore Michel Onfray. Le prix goncourt 2021, Mohamed Mbougar Sarr, sera également présent.

Enfin pour cette édition, les animations se tiendront sur le front de mer de la ville mais aussi dans d'autres quartier comme à Grand Bois où la nouvelle médiathèque sera tout juste inaugurée.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com