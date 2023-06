Sécurité des consommateurs et lutte contre les fraudes : la Préfecture durcit les contrôles

Cette année 2023, la douane ainsi que la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEEPTS) renforcent leur collaboration afin de garantir la sécurité des consommateurs et lutte contre les fraudes. Cette collaboration portera sur le contrôle régulier des produits alimentaires et non alimentaires pouvant porter atteinte à la santé ou la sécurité des consommateurs. Ainsi, les agents veilleront à la protection des consommateurs tout au long de la chaîne de commercialisation ; de l’importation à la distribution. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo: sly/www.imazpress.com)

Ces contrôles consistent en :