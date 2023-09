Sèm’ la Vie dans l’Ouest où comment agir au quotidien pour la planète

Jusqu'au 23 septembre 2023, le Territoire de la côte Ouest organise l'action "Sèm' La Vie". Un événement qui mixe Semaine européenne de la mobilité et semaine européenne du développement durable. Au programme, un village composé de stands "Agir au quotidien". Nous relayons le communiqué du TCO.

Au programme, un village composé de stands "Agir au quotidien" pour une sensibilisation sur le compostage et les biodéchets et "Kar’Ouest" avec son bus musée créé à l’occasion des 30 ans de la SEMTO, d’animations ludiques et de cadeaux à gagner.

- Mardi 19 de 8h à 15h : rendez-vous à Trois-Bassins à L’Alambic

- Mercredi 20 de 8h à 15h : rendez-vous à Saint-Leu, Place de la Mairie

- Jeudi 21 de 8h à 15h : rendez-vous à La Possession, Place Festival

- Vendredi 22 de 8h à 15h : rendez-vous au Port au Pôle d’échanges Roger et Odette Mofy

- Samedi 23 de 8h à 15h : rendez-vous à Saint-Paul sur la place du débarcadère

Une grande chasse au trésor composée d’épreuves à effectuer le jeu de la marelle spécial compostage, le jeu du frigo anti-gaspillage, la traversée du bus-musée, ou encore le bon tri des déchets…