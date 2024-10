Semaine Bleue au Port : la marche bleue pour valoriser nos aînés

Baskets, t-shirt bleus, échauffement en musique et pour certains un bon maloya. C’est une belle ambiance devant le complexe sportif municipal (CSM) en ce mardi 1er octobre 2024. Les aînés du Port vont pouvoir enfin s’élancer pour la marche Bleue, en présence de Karine Mounien, adjointe au maire, déléguée à la Solidarité portoise. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Cette action incontournable de la Semaine Bleue prend encore plus de sens cette année avec une thématique qui s’inscrit dans la continuité des jeux olympiques. En effet, la Semaine Bleue, "Bouger ensemble… pour entretenir la flamme !" valorise la mise en mouvement des aînés au sein de la communauté.

Si pour les participants, c’est une occasion de plus pour faire une activité physique et sportive, pour la ville, via la Maison des Seniors, du CCAS, c’est le moment de rassembler les seniors et de les informer sur les actions et les activités notamment sportives, mises en place par la ville pour eux. Toute cette semaine, la Ville propose un programme d’animations, gratuit et divertissant pour les seniors.

À ne pas manquer, ce jeudi 3 octobre une journée d’animations gratuite et ouverte à tous les seniors de la ville, au Complexe sportif municipal avec des ateliers de bien-être, prévention, de sensibilisation on encore un thé dansant…