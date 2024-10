Semaine bleue : la ville du Port veille au bien-être des seniors

Au Port, en cette Semaine Bleue, ils étaient nombreux ce jeudi 3 octobre 2024, au complexe sportif municipal à l’occasion de cette journée d’animations et de convivialité organisée par la Maison des Seniors sous l’égide du CCAS. Objectif : développer l’autonomie, rompre l’isolement ou encore lutter contre les effets du vieillissement chez les seniors. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Le Port)

Cette journée dédiée aux sports et au bien-être est un moment particulièrement attendu par les seniors de la ville.

Karine Mounien, élue en charge de la Solidarité portoise a rappelé une fois de plus l’engagement fort de la commune en faveur du bien-vieillir et du bien-être des seniors qui jouent un rôle important dans la société en apportant leur riche expérience de vie et la transmission des savoirs.

Dans le public, certains sont à la recherche d’informations sur la santé, la prévention, d’autres, d’une petite place sur les stands bien-être ou de fabrication de bijoux.

Au total, une dizaine de partenaires dont des élèves du lycée des métiers, Léon de Lépervanche se sont associés à la ville du Port pour faire de cette journée une réussite.

Le tout dans une ambiance festive avec animation musicale confiée à un orchestre, un concours de séga et un après-midi dansant.